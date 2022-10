என்னங்க.. என்ன விட்டு போய்ட்டீங்களே! அழுதுபுரண்ட ஒத்தரோசா! தட்டில் பார்த்தால் கருப்பா! ஷாக் நெல்லை!

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

நெல்லை : நெல்லையில் கணவனை விஷம் வைத்து கொலை செய்த மனைவி கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், மது அருந்தி விட்டு தினமும் தகராறில் ஈடுபட்டதால் தொல்லை தாங்க முடியாமல் கொலை செய்து விட்டதாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

நெல்லை மாவட்டம் திசையன்விளை அருகே உள்ள குட்டத்தை அடுத்த குஞ்சன்விளை மெயின்ரோட்டை சேர்ந்தவர் சிங்காரவேலன்(வயது 40). கூலி தொழிலாளி. இவருக்கு ஜெயக்கொடி என்ற மனைவியும், 3 குழந்தைகளும் உள்ளனர்.

சிங்காரவேலன் சமீப காலமாக மது குடித்துவிட்டு சரிவர வேலைக்கு செல்லாமல் இருந்து வந்ததாகவும், மதுபோதையில் தினமும் மனைவியிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

English summary

While the wife who poisoned her husband in paddy field has been arrested, she has confessed that she could not bear the trouble after drinking alcohol and getting into arguments every day.