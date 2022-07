ராத்திரி நேரத்தில் ‘அந்த’ சாட்டிங்! ஆன்லைன் ஆப்பால் 1 லட்சம் அபேஸ்! ஏமாற்றத்தில் எஞ்சினியர் தற்கொலை!

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

திருநெல்வேலி : அழகிகளுடன் சேட்டிங் செய்வதற்காக ஒரு லட்ச ரூபாயை கட்டி ஏமாந்த ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தைச் சார்ந்த இளைஞர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் பகுதியைச் சார்ந்த தடி ஜெயசேகர். இவர் நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள கங்கைகொண்டான் பகுதியில் இருக்கும் சிப்காட் வளாகத்தில் பொறியியலாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார்,

மேலும், இவரது நண்பருடன் தாழையத்து அருகே உள்ள பண்டாரக்குளம் பகுதியில் தங்கி பணிபுரிந்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது

English summary

The police are investigating the suicide of a young man from Visakhapatnam in Andhra Pradesh who was duped into paying Rs 1 lakh to chat with beauties.