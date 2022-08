நாங்க சும்மா இருக்க மாட்டோம்.. திருவள்ளூரில் கொந்தளித்த அன்புமணி ராமதாஸ்! அம்பேத்கருக்கு மரியாதை!

Thiruvallur

oi-Rajkumar R

திருவள்ளூர் : விவசாயிகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் நாங்கள் சும்மா இருக்க மாட்டோம் எனவும், கொசஸ்தலை ஆற்றின் குறுக்கே, ஆந்திரா அரசு இரண்டு அணைகளை கட்டுவதை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நேரடியாக ஆந்திராவிற்கு சென்று ஆந்திர முதலமைச்சரை சந்தித்து இந்த திட்டத்தினை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

கொசஸ்தலை ஆற்றின் குறுக்கே, ஆந்திரா அரசு இரண்டு அணைகளை கட்டுவதை எதிர்த்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் திருவள்ளூர்மாவட்டம் பள்ளிப்பட்டு நகரத்தில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு முன்னதாக தேசத் தந்தை மகாத்மா காந்தியடிகள், சட்டமேதை அண்ணல் அம்பேத்கர் ஆகியோரின் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அன்புமணி ராமதாஸ் மரியாதை செலுத்தினார்.

English summary

PMK leader Anbumani Ramadoss has said that Chief Minister Stalin should go directly to Andhra Pradesh and meet the Andhra Chief Minister to stop the construction of two dams by the Andhra government across the Kosasthalai river.