ஸ்டாலின்தான் வராரு.. தலைவா உயிரை தரவா - பாட்டுப்பாடி நெகிழ வைத்த சிறுவன்

Thiruvallur

oi-Jeyalakshmi C

திருவள்ளூர்: திருமுல்லைவாயில் பகுதியில் வசிக்கும் நரிக்குறவர் இன மக்களுடன் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கலந்துரையாடினார். அப்போது முதலமைச்சர் முன்னிலையில் சிறுவனும் பெண் ஒருவரும் பாட்டு பாடி நெகிழவைத்தனர்.

எளிமையான விளிம்பு நிலை மக்களின் இருப்பிடங்களுக்கு சென்று அவர்களுடன் பேசுவதில் அதிகம் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின். கடந்த சில மாதங்களுக்கு நரிக்குறவர் இன பெண் அஸ்வினியின் வீட்டிற்கு சென்று அவர்களுக்கு தேவையான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் வரவேண்டாம் நான் உங்களைத் தேடி வருவேன் என்று சொன்னார்.

இன்றைய தினம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருமுல்லைவாயிலில் நரிக்குறவர் குடியிருப்பில் மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

இதுதான் சமத்துவம்.. டீ சாப்பிடுங்க! திருநங்கைகளை வீட்டிற்கு அழைத்து பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்! பின்னணி

English summary

Chief Minister Stalin discussed with the narikuravar people living in the Thirumullaivayil. Then a boy and a girl sang in the presence of the Chief Minister