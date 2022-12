தமிழத்தையே உலுக்கிய ஷாக் சம்பவம்! ஆத்திரத்தில் வீட்டிலிருந்த 5 பேர் கொலை!தற்கொலை செய்து கொண்ட கணவன்

Thiruvannamalai

oi-Rajkumar R

திருவண்ணாமலை : குடும்ப தகராறில் மனைவி மற்றும் 4 மகள் மற்றும் 1 மகனை வெட்டி கொலை செய்துவிட்டு கணவன் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இந்த சம்பவம் குறித்து திருவண்ணாமலை கிராமிய காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் காஞ்சி அருகே ஓரந்தவாடி அடுத்த மோட்டூர் கிராமத்தில் மனைவி மற்றும் நான்கு மகள்களை வெட்டி படுகொலை செய்து விட்டு கணவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

அனைவரின் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்விற்காக திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் தான் தற்போது திருவண்ணாமலையில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்கொலைக்கு பழிவாங்க தற்கொலை நாடகம் போட்ட இளம்பெண்! த்ரில்லர் மூவியை மிஞ்சிய சம்பவம்.. அதிரும் லக்னோ

English summary

The incident where the husband killed his wife, 4 daughters and 1 son in a family dispute has caused a great shock, the Tiruvannamalai Rural Police Department is investigating the incident.