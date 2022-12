திருவண்ணாமலை தீபம் காண வரும் பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு.. கிரிவலம் வந்த டிஜிபி சைலேந்திரபாபு

Thiruvannamalai

திருவண்ணாமலை: அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா பாதுகாப்பு ஏற்பாடு பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்த டி.ஜி.பி. சைலேந்திரபாபு அதிகாலையில் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்வதற்காக கிரிவலப்பாதையில் ஓடினார்.

திருவண்ணாமலை ஸ்தலத்தில் தான் முதன் முதலில் லிங்க வழிபாடு தொடங்கியதாகவும் மற்றும் மகா சிவராத்திரி தொடங்கியதாகவும் புராணங்களில் குறிப்படப்பட்டுள்ளது. திருவண்ணாமலையை சுற்றி 1008 லிங்கங்கள் புதைந்து இருப்பதாக சித்தர்கள் கூறியுள்ளார்கள். பிறவிப்பிணி நீங்க திருவண்ணாமலையை கிரிவலம் வந்தால் மட்டுமே முடியும் என்பது முன்னோர் வாக்கு.

பல நூற்றாண்டுகளாக கிரிவலம் வருவது திருவண்ணாமலையில் வழக்கத்தில் இருக்கிறது.அண்ணாமலையை வலம்வர வேண்டும் என்ற நினைவோடு ஓரடி எடுத்து வைப்பவருக்கு யாகம் செய்த பலன் கிடைக்கும். இரண்டடியில் ராஜசூய யாகம் செய்த பலன் கிடைக்கும், சர்வதீர்த்தமாடிய பலனும் வந்து சேரும். மூன்றடியில் தான பலன், நான்கடியில் அஷ்டாங்க யோக பலன் உண்டாகும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவேதான் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மாதந்தோறும் திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் வருகின்றனர்.

DGP Sylendra Babu Tiruvannamalai girivalam 14 KM, Post his face book page, we ran in 1 hr 52 mts. Our men run much faster they slowed down for me.