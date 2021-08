தேர்தல் வெற்றிக்காக வேண்டுதலை நிறைவேற்றும் துர்கா ஸ்டாலின் : திருவண்ணாமலை கோவிலில் சாமி தரிசனம்

Thiruvannamalai

திருவண்ணாமலை: முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா, தமிழ்நாடு முழுவதும் மட்டுமல்லாமல் பிற மாநிலங்களில் உள்ள கோயில்களுக்கும் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகிறார். கடந்த மாதம் திருப்பதி சென்று ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்த அவர் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையாரை தரிசனம் செய்துள்ளார்.

சட்டசபைத் தேர்தலில் தனது கணவன் மு.க ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்று முதல்வராக வேண்டும் என்று அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோவில்களுக்கு சென்று வேண்டுதல் வைத்தார். திருச்செந்தூர் முதல் திருப்பதி வரை சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார்.

பெருமாள் கோவில்களுக்கு சென்று வருவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். தை அமாவாசையில் நடைபெறும் திருநாங்கூர் ஆலயங்களில் நடைபெறும் 11 கருடசேவையில் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்வார் துர்கா ஸ்டாலின். அதே போல 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரியில் உள்ள வானமாமலை பெருமாள் கோவில் 8 சுயம்பு சேத்திரங்களில் முதன்மையானதுமாகும். நெல்லை மாவட்டத்திற்கு வரும் போதெல்லாம் நாங்குநேரி வானமாமலை பெருமாள் கோவிலுக்கு வந்து சாமி கும்பிட்டு வேண்டுதல் வைத்தார் துர்கா ஸ்டாலின்.

English summary

TamilNadu Chief Minister wife Durga has visited Thiruvannamalai Annamalaiyar. Durga Stalin has been going to all the temples and fulfilling her request that her husband should succeed and become the first.