அண்ணாமலையுடன் வந்த பாஜகவினர்.. திட்டமிட்டு வன்முறை.. கி.வீரமணி குற்றச்சாட்டு!

Thiruvarur

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவாரூர்: தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை என்ற தோற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று பாஜகவினர் திட்டமிட்டு வன்முறையை தூண்டுவதாக திராவிடக் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

K. Veeramani, president of the Dravida Kazhagam, has accused the BJP of planning and inciting violence to create an impression that law and order is not good in Tamil Nadu.