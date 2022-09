”பார்க்கதான போறீங்க” முன்னாள் அமைச்சர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையா? சசிகலா சொன்ன ஒற்றை பதில்!

Thiruvarur

திருவாரூர்: அதிமுக பொதுச்செயலாளர் யார் என்பது பொதுமக்களும், கழக உடன் பிறப்புகளும் முடிவு செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்று சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி - நாகப்பட்டினம் நெடுஞ்சாலையில் சாய்பாபா கோயில் புதியதாக கட்டி முடிக்கப்பட்டு இன்று கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. இந்த கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு திருவாரூர் மாவட்டம் மட்டுமன்றி தஞ்சாவூர், நாகை, மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான குவிந்தனர்.

கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்ற பின் ஹெலிகாப்டர் மூலம் மலர்கள் பக்தர்கள் மீது தூவப்பட்டன. இந்த கும்பாபிஷேகத்தை காண சசிகலா மற்றும் சசிகலா சகோதரர் திவாகரன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் வந்தனர். சசிகலா கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்தபோது ஏராளமான பொதுமக்கள் அவருடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.

English summary

It is a matter for the public and members of the party to decide who is the general secretary of the AIADMK says Sasikala. sources says, Soon Sasikala and O Panneer selvam to Meetup.