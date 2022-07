மாணவர்களுக்கு இலவச பாடப்புத்தகம்.. திருப்பதி தேவஸ்தானத்திடம் ரூ.16 கோடி கேட்கும் ஆந்திர அரசு

Tirupati

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: மாணவர்களுக்கு இலவச புத்தகங்கள் வழங்க 16 கோடி ரூபாய் தேவைப்படுவதாக திருப்பதி தேவஸ்தானத்திடம் ஆந்திர மாநில அரசு நிதியுதவி கேட்டுள்ளது. பக்தர்களுக்கு இலவசமாக அன்னதானம், லட்டு உள்ளிட்டவைககளை வழங்கி வருவது போல அன்னதான பிரசாத திட்டத்தில் 16 கோடி ரூபாய் அளிக்க வேண்டும் என்று ஆந்திரா அரசு கேட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் பணக்கார கோவில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில். தினசரி உண்டியல் வருமானமே ரூ.4 கோடி கிடைக்கும். அறை தங்கும் வாடகை, முடி காணிக்கை மூலமும் கோடிக்கணக்கில் வருமானம் கிடைக்கிறது.

திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்களுக்கு லட்டு, அன்னதானம் போன்றவை இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கோடிகளில் வருமானம் கிடைக்கும் திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாகத்திடம் ரூ.16 கோடி கேட்டுள்ளது ஆந்திரா அரசு.

English summary

The Andhra pradesh State Government has asked the Tirupati Devasthanam for financial assistance of Rs 16 crore to provide free books to the students. The Andhra government has asked that 16 crore rupees should be given in the Annadana Prasad scheme, as it has been providing free food and laddu to the devotees.