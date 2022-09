திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு பிரம்மோற்சவம்..பக்தர்களே ஆன்லைன் முன்பதிவு ரத்து..தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு

Tirupati

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: பிரம்மோற்சவ விழா 27ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளதை முன்னிட்டு தினமும் காலை 8 மணி முதல் இரவு 11:30 மணி வரை அன்னப் பிரசாத விநியோகம் நடைபெறும் என்றும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.

வரும் 20ஆம் தேதியன்று ஆழ்வார் திருமஞ்சனம் காலை 6 மணி முதல் முற்பகல் 11 மணி வரை பக்தர்கள் அனுமதி ரத்து செய்யப்பட உள்ளது.

ஆந்திரமாநிலத்தில் புகழ்பெற்ற வைணவத் திருக்கோயிலான திருமலை திருப்பதி வெங்கடாசாபதி ஆலயத்தில் ஆண்டுதோறும் பிரம்மோற்சவ விழா பத்து நாட்கள் வெகு விமரிசையாக நடைபெறும். அதேபோல் நடப்பு ஆண்டுக்கான பிரம்மோற்சவ விழா வரும் செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி தொடங்கி வரும் அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

பிரம்மோற்சவ விழாவை முன்னிட்டு, திருமலையில் உள்ள அன்னமய பவனில், பக்தர்களிடம் இருந்து தொலைபேசி மூலம் கருத்து கேட்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்ட திருமலை-திருப்பதி தேவஸ்தான முதன்மைச் செயல் அலுவலர் ஏ.வி.தர்மாரெட்டி கலந்து கொண்டு பக்தர்களின் குறைகளைக் கேட்டறிந்தார்.

English summary

During the Tirupati Brahmotsava festival begins on September 27th 2022 Garudaseva service will be held on October 1st 7 pm to 2 am and food offerings will be distributed from 8 am to 11:30 pm. Speaking at the event to hear the grievances of the devotees, Tirumala-Tirupathi Devasthan Chief Executive Officer A.V. .Dharmareddy said.