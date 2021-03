படங்களின் அப்டேட்டுடன் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு...வேற லெவலில் கலக்கம் கலெக்டர்

Tiruppur

oi-Mohana Priya S

திருப்பூர் : தமிழக சட்டசபை தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 6 ம் தேதி நடக்க உள்ளது. இதனால் அரசியல் கட்சிகள் எப்படி வித்தியாசமாக தேர்தல் பிரசாரம் செய்ய யோசித்துக் கொண்டிருந்தனர். இந்நிலையில் டாப் ஸ்டார்களின் லேட்டஸ்ட் படங்களின் அப்டேட்டை வைத்து தேர்தல் விழிப்ணுர்வு பிரசாரம் செய்து அசத்தி வருகிறார் திருப்பூர் கலெக்டர்.

திருப்பூர் மாவட்ட கலெக்டர் விஜய கார்த்திகேயன், சமீபத்தில் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வலிமை பற்றிய அப்டேட் ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில் தேர்தலில் அனைவரும் ஓட்டளிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார். இதற்கு அஜீத் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி, பலரிடமும் வரவேற்பை பெற்றது.

தற்போது, முகக்கவசம் அறிந்திருக்கும் சிவகார்த்திகேயனின் டாக்டர் படத்தின் போஸ்டரை குறிப்பிட்டு, அனைவரும் முகக் கவசம் அணிந்து, தவறாமல் ஒட்டளித்து 100 சதவீதம் ஓட்டுப்பதிவை உறுதி செய்ய வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார். கலெக்டரின் இந்த பதிவை குறிப்பிட்டு, ட்விட்டரில் சிவகார்த்திகேயன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

Brother @Vijaykarthikeyn neenga Vera level😁😁👍 its a really good initiative and I’m also joining you in this... Request everyone who goes out to vote pls #WearMaskAndVote 👍🙏😊 https://t.co/3L6jJ2X3TI