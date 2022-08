சுதந்திரத்திற்கும் பாஜகவுக்கும் என்ன சம்பந்தம்..? எதுக்கு இந்த வேலை? - போட்டுத் தாக்கிய ராஜா!

Tiruppur

திருப்பூர் : நாட்டின் சுதந்திரத்தில் பாஜகவுக்கு துளியும் பங்கு இல்லை என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் டி.ராஜா விமர்சித்துள்ளார்.

திருப்பூரில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 25வது மாநில மாநாடு நேற்று தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மாநாட்டில் திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளின் தலைவர்கள் உரையாற்றினர்.

இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசிய டி.ராஜா, பாஜகவினர் சுதந்திரமே தங்களால் தான் கிடைத்ததுபோல பேசி வருகின்றனர், நாட்டின் சுதந்திரத்தில் பாஜகவுக்கு துளியும் பங்கு இல்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

75வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி, வீடுகளில் தேசியக்கொடி பறக்கவிட வேண்டும், சமூக வலைதள முகப்புப் படங்களில் தேசியக் கொடியை வைக்க வேண்டும் என பாஜக அரசு வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் டி.ராஜா இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

CPI leader D.Raja has severely criticized BJP, which did not participate in the freedom struggle and BJP talking as if freedom was achieved by them.