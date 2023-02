கையில் துப்பாக்கி, டைம்பாம்.. முகமூடி அணிந்து திருப்பூர் வங்கியில் கொள்ளை முயற்சி.. மாணவர் துணிகரம்

திருப்பூர் அருகே பட்டப்பகலில் கையில் துப்பாக்கி, டைம்பாமுடன் சென்று வங்கியில் கொள்ளையடிக்க முயன்ற மாணவரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Tiruppur

oi-Nantha Kumar R

திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அருகே துப்பாக்கி, டைம்பாம் ஆகியவற்றை காட்டி முகமூடி அணிந்து பட்டப்பகலில் வங்கியில் கல்லூரி மாணவர் கொள்ளையடிக்க முயன்றார். இந்த வேளையில் வாடிக்கையாளர் ஒருவர் அந்த மாணவரின் தலையில் அடிக்கவே அவர் நிலைக்குலைந்தார். இதையடுத்து அனைவரும் அவரை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்த பரபரப்பு சம்பவம் நடந்துள்ளது. போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அருகே அலங்கியம் பகுதியில் கனரா வங்கி உள்ளது. இன்றும் வழக்கம்போல் வங்கி செயல்பட்டு வந்தது. பணியாளர்கள் தங்களின் பணிகளை செய்து கொண்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில் தான் மதியம் சுமார் 12.50 மணியவில் வங்கியில் சில வாடிக்கையாளர்கள் இருந்தனர். இந்த வேளையில் திடீரென்று ஒருநபர் வாடிக்கையாளர் போல் வங்கிக்குள் நுழைந்தார்.

English summary

A college student wearing a mask tried to rob a bank in broad daylight near Tarapuram in Tirupur district, brandishing a gun and a time bomb. Meanwhile, one of the customers hit the student on the head and he fell down. After that, everyone caught him and handed him over to the police. The police arrested him.