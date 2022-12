என்னாது அதிமுக பொது செயலாளரா? அந்த கடிதமே போலி.. ரெடி செய்தவர் "இவர்தான்".. கொதிக்கும் ஓபிஎஸ் தரப்பு

Tiruppur

oi-Vishnupriya R

திருப்பூர்: பொதுச் செயலாளர் என்று சட்ட அமைச்சகம் அனுப்பியதாக போலியான ஒரு கடிதத்தை உருவாக்கியுள்ளவர் யார் என்ற தகவலை ஓபிஎஸ் அணியினர் தெரிவித்தனர். இந்த தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக யாருக்கு என்ற கேள்விக்கு நிறைய சாதகமான விஷயங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் நடந்துள்ளது. ஓபிஎஸ் பக்கம் தொண்டர்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அவர்கள் காசு கொடுத்து அழைத்து வந்தவர்கள், அவர்கள் அதிமுக உறுப்பினரே கிடையாது என எடப்பாடி அணியினர் குற்றம்சாட்டுகிறார்கள்.

பதிலுக்கு இதே குற்றச்சாட்டை ஓபிஎஸ் அணியினரும் முன் வைக்கிறார்கள். அதிமுக பொருளாளராக ஓபிஎஸ் நீக்கப்பட்டு அந்த பதவிக்கு திண்டுக்கல் சீனிவாசன் நியமிக்கப்பட்டார். அதிமுகவின் வங்கிக் கணக்கை கையாளும் உரிமை தனக்கு தர வேண்டும் என சீனிவாசன் கடிதம் எழுதிய நிலையில் அந்த உரிமை அவருக்கே வந்தது. இதை எதிர்த்து ஓபிஎஸ் கடிதம் எழுதியது வேறு கதை.

English summary

OPS faction District Secretaries says that a letter which calls ADMK General Secretary Edappadi Palanisamy is forgery one and it was created by Thambidurai.