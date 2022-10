ஒரே இடத்தில் 108 திவ்யதேசம் - திருச்சியில் விழாக்கோலம் - பக்தர்கள் பக்தி பரவசம்!

Trichirappalli

திருச்சி: திருச்சி மாவட்டத்தில் முதல் முறையாக, ஒரே இடத்தில் 108 திவ்யதேச பெருமாள் தரிசன நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதில், பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்து, பெருமாளை தரிசனம் செய்து, பக்தி பரவசம் அடைந்து வருகின்றனர்.

108 வைணவ திருத்தலங்களை குறிக்கும் 108 திவ்ய தேசங்கள் ஆழ்வார்களால் பாடல் பெற்றதும், மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டதுமாகும். இதில் 105 திருத்தலங்கள் இந்தியாவிலும், ஒன்று நேபாள நாட்டிலும் இருக்கிறது. மற்ற இரண்டு வானுலகில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 108 திவ்ய தேசங்களில், 27 திவ்ய தேசம் சயன கோலம், 21 அமர்ந்த திருக்கோலம், 60 திவ்ய தேசம் நின்ற திருக்கோலத்திலும் பெருமாள் காட்சியளிக்கிறார்.

English summary

108 Divya desam Perumal darshan is being held for the first time at one place in Trichy, and many devotees are visiting and ecstatic to have darshan of Perumal.