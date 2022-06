மதுரை ஆதினத்தை மிரட்டினால்.. விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும்! பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை திடீர் எச்சரிக்கை!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : மதுரை ஆதீனத்தை தொடர்ந்து அமைச்சர் சேகர்பாபு மிரட்டி வருகிறார் எனவும், மதுரை ஆதினத்தை மிரட்டினால் விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை எச்சரித்துள்ளார்.

அருணகிரிநாதருக்கு பிறகு மதுரை ஆதீனமாக பொறுப்பேற்றுள்ள ஹரிஹர தேசிகர் ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் தொடர்ந்து திமுக மற்றும் தமிழக அரசை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை மதுரை ஆதீனம் முன்வைத்து வருகிறார். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் நடத்திய மதுரை பழங்காநத்தம் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் பல கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார்.

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has warned that Minister Sekar Babu is being threatened the Madurai Adheenam and that the consequences of threatening the Madurai Aadheenam will be worse.