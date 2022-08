சீனியர் Vs ஜுனியர்! முக்கிய பதவிகளுக்கு திருச்சி திமுகவில் மல்லுக்கட்டு! முட்டி மோதும் உ.பி.கள்!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : திமுக உட்கட்சி தேர்தல் நடைபெற்று வரும் நிலையில் கட்சியில் மாநகர் மாவட்ட அளவில் முக்கிய பதவிகளை பிடிப்பதற்காக திருச்சி திமுகவில் அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஆதரவாளர்கள் முட்டி மோதி வரும் நிலையில், உட்கட்சி தேர்தல் விவகாரம் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் 15ஆவது பொதுத் தேர்தலில் மாநகர பகுதி செயலாளர் பதவிக்கு போட்டியிடுபவர்களுக்கான வார்டு வரையறை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 21 மாநகராட்சிகளில் 4 மாநகராட்சிகள் தவிர்த்து மற்ற மாநகராட்சி பகுதிகளுக்கான வார்டு வரையறையை திமுக தலைமை வெளியிட்டுள்ளது.

மசூதி, சர்ச் முன்பு பெரியார் சிலை எங்கே.. கஸ்தூரி கேட்ட கேள்விக்கு திமுக எம்பி சுளீர் பதில்

English summary

While the DMK internal party elections are going on, the issue of internal party elections has created a stir as the supporters of ministers KN Nehru Anbil Mahesh Poiyamozhi are clashing in Trichy DMK to grab important seats in the party.