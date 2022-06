'புண்ணாக்குக்கு புலியை பத்தி தெரியுமா? அடுப்படி ஆர்எஸ்எஸ்! அரைவேக்காடு ஆதீனம்! கி.வீரமணி விளாசல்..!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : திமுக ஒருபோதும் பின்வாங்காது எனவும், புலி பின்வாங்குவது பாய்வதற்காகவே என்பது புலியைப் பற்றி தெரிந்தவர்கள் மட்டுமே தெரியும், புலியை பற்றி தெரியாத புண்ணாக்ககளுக்கு புரியாது என திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

திருச்சியில் திராவிட கழக மகளிரணி மகளிர் பாசறைக் கூட்டம் திராவிடர் கழகம் தலைவர் கி.வீரமணி தலைமையில் நடைபெற்றது.பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், திராவிட மாடல் ஆட்சி என்பது சுயமரியாதை,சமூக நல்லிணக்கம் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி ஆகும்‌.

இருப்பினும் மனித குலத்தின் சரிபகுதியாக இருக்கும் பெண்களின் உரிமையை அடைய வேண்டும் என தந்தை பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கத்தை துவங்கினார்.

English summary

K. Veeramani, the leader of the Dravidar kazhagam says the DMK is like the tiger, and never backing down, saying that only those who know about the tiger know.