ஏற்கனவே ரொம்ப க்ளோஸ்.. ‘அந்தளவுக்கு சிறப்பான ஆட்சி’ - ஓபிஆர், ஸ்டாலினை விளாசிய எடப்பாடி பழனிசாமி!

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : திமுக அரசின் திட்டத்தை வரவேற்றதன் மூலம் ஓபி ரவீந்திரநாத் ஏற்கனவே திமுக உடன் இருக்கும் தனது நெருக்கத்தை வெளிக்காட்டியுள்ளார் என எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இடையே மோதல் நிலவி வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வருகிறார்.

இந்நிலையில், நேற்று திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெற்ற கட்சி நிர்வாகிகள் இல்ல விழாக்களில் பங்கேற்றார் எடப்பாடி பழனிசாமி

பின்னர் சென்னை செல்ல திருச்சி விமான நிலையம் வந்த அவர், செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு நிலவி வருவதாகக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

ஆபரே“சன்” கொங்கு.. சூரியன் பக்கம் சாயும் “3 இலைகள்”! டென்சனில் தலைகள் - திமுக எம்பி கான்ஃபிடண்ட்

English summary

“Chief Minister is holding a meeting on online rummy ban. Stalin is the only Chief Minister hold a hearing meeting for this" : Edappadi Palaniswami has criticized dmk government.