திருச்சி.. பேராசிரியர் செய்த பாலியல் சேட்டை.. உதவிய பேராசிரியை.. குமுறிய மாணவிகள்.. பரபரப்பு கடிதம்

Trichirappalli

oi-Veerakumar

திருச்சி: திருச்சியில் கல்லூரி மாணவிகளிடம் பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்த பேராசிரியர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மற்றொரு பேராசிரியர் மீது விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

திருச்சி பிஷப் ஹீபர் கல்லுாரி தமிழ்துறை தலைவர் பேராசிரியர் பால் சந்திரமோகன் மீது முதலாம் ஆண்டு முதுகலை மாணவிகள் சிலர், கல்லுாரி முதல்வரிடம் புகார் மனு அளித்திருந்தனர்.

அதில் பல திடுக்கிடும் தகவல்களை அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Trichy Bishop Heber College news: A professor who sexually harassed college students in Trichy has been suspended. Another professor is under investigation.Some first year postgraduate students had lodged a complaint with the Principal of Trichy Bishop Heber College against Prof. Paul Chandramohan, Head of the Tamil Department.