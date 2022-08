Tuticorin

தூத்துக்குடி: அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் மௌனமாக தொடங்கும் யுத்தம் தர்மயுத்தம் அல்ல, அது துரோக யுத்தம் என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் விமர்சித்துள்ளார்.

ஓபிஎஸ் செய்வது தர்மயுத்தம் அல்ல.. அது துரோக யுத்தம்.. புட்டுபுட்டு வைக்கும் ஆர்பி உதயகுமார்!

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே எட்டயபுரத்தில் அதிமுக 50வது ஆண்டு பொன்விழா மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பிறந்தநாள் விழா நடைபெற்றது. இதில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் கடம்பூர் ராஜூ மற்றும் ஆர்பி உதயகுமார் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர். இதில் அதிமுக கட்சியில் 50 ஆண்டு காலம் பயணித்த மூத்த உறுப்பினர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. அதேபோல் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன.

இதனைத்தொடர்ந்து முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயக்குமார் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின்னர் 7 முறை தனது நிலைப்பாட்டினை ஓ.பன்னீர்செல்வம் மாற்றியுள்ளார். ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்னர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் முதல்வர் பதவி ஏற்றார். பின்னர் ராஜினாமா செய்தார். தொடர்ந்து தர்மயுத்தம் தொடங்கினார். அதன்பின் திமுகவுடன் இணைந்து சட்டமன்றத்தில் அதிமுகவிற்கு எதிராக வாக்களித்தார்.

AIADMK Ex Minister RB Udhayakumar travel to attend the Kadambur Raju Birthday Function in Kovilpatti. After the Function, he shares his thoughts about O Panneer selvam and his dharma yuththam.