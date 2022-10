கிரேனில் ராட்சத மாலை.. பிரமாண்ட வரவேற்பு.. அட யாருப்பா இவரு? குண்டர் சட்டத்தில் ஜெயிலுக்கு போனவராம்!

Tuticorin

oi-Vignesh Selvaraj

தூத்துக்குடி : குண்டர் சட்டத்தில் சிறைக்குச் சென்று ஜாமினில் விடுதலையான திமுக நிர்வாகிக்கு கிரேன் மூலம் ராட்சத மாலை அணிவித்து உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமைச்சர் அணிதா ராதாகிருஷ்ணனை தொலைபேசியில் மிரட்டிய வைகுண்ட பாண்டியன் கடந்த மார்ச் மாதம் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது.

கயத்தாறைச் சேர்ந்த ஒருவரை வைகுண்ட பாண்டியன் வெட்ட முயற்சித்ததாக புகாரின் பேரில், அவர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புப் பிரிவில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. பின்னர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்நிலையில், ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்ட வைகுண்ட பாண்டியனுக்கு, அவரது ஆதரவாளர்கள் பிரமாண்ட வரவேற்பு அளித்துள்ளது அப்பகுதியில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு கனமழை.. 'பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை’ - ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு!

English summary

DMK executive, who was released on bail after going to jail under goondas act, was given a rousing welcome by hanging a giant garland from a crane.