கதவு திறந்து தான் இருக்கு.. நீங்களே வெளியே போயிருங்க! மூத்த நிர்வாகிகளுக்கு ‘டோஸ்’ விட்ட துரை வைகோ!

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : இயக்கத்திற்காக உழைப்பவர்கள் மட்டுமே கட்சியில் இருக்க முடியும் மற்றவர்களுக்கு கதவு திறந்தே இருக்கிறது.. அவர்கள் எல்லாம் வெளியே செல்லலாம் என கட்சியினர் மத்தியிலேயே மதிமுக தலைமை நிலைய பொது செயலாளர் துரை வைகோ மிக ஆவேசமாகப் பேசியிருக்கிறார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி லட்சுமி திரையரங்கில் காலை முதல் காட்சியாக வைகோ குறித்த அவ்சர் மகன் துரை வைகோ தயாரித்துள்ள 'மாமனிதன் வைகோ' என்ற ஆவணப்படம் கட்சியினர் மற்றும்

பொதுமக்களுக்கு திரையிடப்பட்டது.

இத்திரைப்படத்தை மதிமுக தலைமை நிலைய பொது செயலாளர் துரை வைகோ மற்றும் நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று ஆவணத் திரைப்படத்தை கண்டுகளித்தனர்.

English summary

Only those who work for the movement can stay in the party, the door is open for others, all of them can leave, the general secretary of the MDMK head office, Durai Vaiko, has spoken very furiously among the party members.