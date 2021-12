பெட்ரோல் பங்க் ஊழியருக்கு அரிவாள் வெட்டு... பணம் கொள்ளை... 3 இளைஞர்கள் துணிகரம்

Tuticorin

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே பெட்ரோல் பங்க் ஊழியரை அரிவாளால் தாக்கிவிட்டு பணம் கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கழுகுமலை பகுதியில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க்கில் பைக்கில் வந்த 3 பேர் 15 ஆயிரம் ரூபாயை பறித்து சென்றதாக போலீசாரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கந்தசாமி என்பவரின் பெட்ரோல் பங்க்கில் நடைபெற்ற கொள்ளை சம்பவம் குறித்து சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையில் போலீசார் குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர்.

English summary

The incident where a petrol punk employee was attacked with a scythe and robbed of money near Kovilpatti has caused a stir. A complaint has been lodged with the police that 3 persons who came on a bike at a petrol station in Kalugumalai area snatched 15 thousand rupees.