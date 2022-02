ஆஹா கண்கொள்ளா காட்சி.. தமிழகத்தின் ஒரே சிவப்பு மணல் மேடு பாலைவனம்.. தேரிக்காட்டின் ஆச்சரியங்கள்!

Tuticorin

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள தேரிக்காடு பகுதி தமிழகத்தின் ஒரே மணல் மேடு பாலைவனம் என அழைக்கப்படுகிறது.

கண்களுக்கு குளிர்ச்சியாக பச்சை பசேல் என இருக்கும் இடங்கள் எப்போதுமே பார்ப்பதற்கு விருந்துதான். ஒவ்வொரு நிலபரப்பும் ஒவ்வொரு குணாதியத்தை கொண்டவை. அந்த மண் வளங்களுக்கு ஏற்ப விவசாயம் செய்யப்படும்.

தமிழகத்தில் எங்கும் இல்லாத அளவுக்கு சிவப்பு நிற மண் மேடு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தேரிக்காட்டில் காணப்படுகிறது. மிகவும் அற்புதமான இந்த பகுதி தற்போது தமிழக புவியியல் துறை டிரென்டாக்கி வருகிறது.

Therikadu is the only sand dune desert in Tamil Nadu. Situated in #Thoothukudi district. It is popularly known for its red sand dunes. Therikadu consists of two adjacent regions. It is host numerous Ayyanar temples. It is a land of Ayyanar.