பள்ளிகள் திறப்பு எப்போது.. 'தனியார் பள்ளி கல்வி கட்டணம்'.. முக்கிய தகவலை வெளியிட்ட அமைச்சர்!

Tuticorin

oi-Velmurugan P

தூத்துக்குடி: மருத்துவர்களிடமும், பெற்றோர்களிடமும் கருத்து கேட்ட பின்னரே பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார். அப்படி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் போது, பெற்றோர்கள் தைரியத்துடன் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்ப முன்வரவேண்டும் என்றும் அமைச்சர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக கடந்த ஆண்டு மார்ச் முதல் தொடர்ந்து பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. 9முதல் 12ம் வகுப்பு வரை மட்டும் கொரோனா தொற்று குறைந்து இருந்த கடந்த ஆண்டு நவம்பர் டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரில் திறந்திருந்தன. அதுவும் விருப்பம் உள்ள மாணவர்கள் மட்டும் வரலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. கல்லூரிகளும் கிட்டத்தட்ட அதே காலக்கட்டத்தில் திறந்து இருந்தன.

ஆனால் கொரோனா இரண்டாது அலை பரவியதன் காரணமாக பள்ளிகள் திறக்கப்படவில்லை. கல்லூரிகளும் மீண்டும் மூடப்பட்டன, ஆன்லைன் வழியாகவே வகுப்புகள் நடந்தன. கல்லூரிகளுக்கும் ஆன்லைன் வழியாகவே தேர்வுகளும் நடந்தன- இந்நிலையில் கொரோனா இரண்டாவது அலை ஓய்ந்து வரும் நிலையில் ஆகஸ்ட் முதல் கல்லூரிகளில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர் சேர்க்கை தொடங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளிகள் குறித்து இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவிலலை.

English summary

The decision to reopen the schools will be taken after consultation with doctors and parents. Education Minister Anbil Mahesh Poyamozhi has said that parents should always come forward to send their children to school with courage.