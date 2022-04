இம்சை கொடுக்கும் இ-பைக்ஸ்? புத்தம் புதிய ஓலா பைக்கை கொளுத்திய பிசியோதெரபிஸ்ட்! என்ன காரணம் தெரியுமா?

Vellore

வேலூர் : வேலூரில் பிசியோதெரபிஸ்ட் ஒருவர் தான் வாங்கிய புத்தம் புதிய ஓலா பைக் பழுதாகி புகார் செய்தும், அதனை சரிசெய்ய நிர்வாகம் தரப்பில் ஆட்களை அனுப்பாததால் ஆத்திரத்தில் பைக்கை தீயிட்டு கொளுத்திய சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் வேலூர் மாவட்டத்தில் நள்ளிரவில் சார்ஜ் ஏறிக் கொண்டிருந்த எலக்ட்ரிக் வாகன பேட்டரியில் இருந்து வெளியேறிய புகையால் தந்தை, மகள் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

தற்போது மின்சார இருசக்கர வாகனம் மற்றும் கார்களின் பயன்பாடுகளை மத்திய அரசும் மாநில அரசும் ஊக்குவித்து வரும் நிலையில் இதுபோன்ற விபத்துகள் மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பரபரப்பு! அடுத்தடுத்து தீப்பற்றி எரியும் இ-பைக்குகள்! மாதவரத்தில் நடுரோட்டில் எரிந்த எலக்ட்ரிக் பைக்

A physiotherapist in Vellore has complained that his brand new Ola bike has been repaired and the incident where the bike was set on fire in anger as the administration did not send people to fix it is spreading fast on social media.