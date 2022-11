ஆட்டை கடித்து மாட்டை கடித்து.. மாஜி மந்திரிக்கே விபூதி அடித்த அதிமுக பிரமுகர்- தட்டி தூக்கிய போலீஸ்!

Vellore

oi-Vignesh Selvaraj

வேலூர் : தான் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சருக்கு நெருக்கமானவர் எனக் கூறி அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.57 லட்சம் மோசடி செய்த அதிமுக முன்னாள் நிர்வாகி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பணம் கொடுத்து ஏமாந்தவர்கள், பணத்தை திருப்பிக் கேட்கும் போதெல்லாம், தற்கொலைக்குத் தூண்டுவதாக அவர்களின் பெயர்களை எழுதி வைத்துவிட்டு தலைமறைவாகி வந்துள்ளார் அதிமுக பிரமுகர் சுகுமார்.

சமீபத்தில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரிடம் தான் ஏமாந்து விட்டதாகவும், தற்கொலை செய்துகொள்ளப் போவதாகவும் ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டுவிட்டு எஸ்கேப் ஆகியுள்ளார் சுகுமார்.

ஓரங்கட்டப்படும் சசி தரூர்?.. 'யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன், என்னைக் கண்டும் பயப்படாதீங்க' என பதில்

English summary

AIADMK executive has been arrested for defrauding of Rs 57 lakh by claiming to be close to a former AIADMK minister. AIADMK leader Sukumar has gone into hiding after writing down the names of those who was cheated by him.