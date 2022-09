வேலூர் சிறையில் 103 பாஜகவினர் விடுதலை! ஆரத்தியுடன் மாலை அணிவித்து பட்டாசு வெடித்து வரவேற்பு..சர்ச்சை

Vellore

oi-Nantha Kumar R

வேலூர்: வேலூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு கைதாகி சிறையில் அடைக்கப்பட்ட 103 பாஜகவினர் இன்று ஜாமினில் விடுதலையாகினர். இந்நிலையில் சிறை வாசலில் அவர்களுக்கு பாஜகவினர் ஆரத்தி எடுத்து நெற்றியில் திலகமிட்டு மாலை அணிவித்து பட்டாசு வெடித்து உற்சாகமாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

தமிழகத்தில் பல்வேறு நகரங்களில் ‛ஸ்மார்ட் சிட்டி' பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. சில இடங்களில் நடைபெறும் பணிகளில் முறைகேடு புகார்கள் எழுந்துள்னள.

இதேபோல் வேலூர் மாநகராட்சி 'ஸ்மார்ட் சிட்டி' பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் எனவும், ஸ்மார்ட் சிட்டி முறைகேடுகள் பற்றி விசாரிக்க வேண்டும் எனவும் பாஜகவினர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர்.

English summary

