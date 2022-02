எடப்பாடி பழனிச்சாமி சிறந்த கல்விமான் மேதை...ஆளுநரை தினமும் திட்டுவோம் - துரைமுருகன் தாக்கு

Vellore

ராணிப்பேட்டை: எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கல்வி மேதை என்றும் அவர் நீட் பற்றி சட்டசபையில் பேச மறுப்பதாகவும் திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார்.

ராணிப்பேட்டை நகராட்சி தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக நகைச்சுவையான குட்டிக்கதையை சொல்லி வாக்கு சேகரித்த திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன்

ராணிப்பேட்டை நகராட்சி தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் அறிமுக நிகழ்ச்சியானது, ராணிப்பேட்டை அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளியின் எதிரே உள்ள மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு நகராட்சியில் உள்ள 30 வார்டுகளிலும் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை அறிமுகப்படுத்தி பேசினார்.

அப்போது பேசிய அவர், 10 ஆண்டுகளுக்குப் பின் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தல் மூலம் கவுன்சிலர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதால் வார்டுகளில் உள்ள அனைத்து பொது பிரச்சனைகளுக்கும் உரிய தீர்வு காணப்படும் என்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து வேட்பாளர்களை அறிமுகப்படுத்தியபோது, கறிச்செட்டியில் நல்ல அகப்பைகளை போட்டு எடுக்கும் போது 4 குண்டுகள் சேர்ந்து வருவது போல திமுக சார்பில் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களும் நல்ல அகப்பைகள் என நகைச்சுவையான குட்டி கதையை கூறி உற்சாகப்படுத்தினார்.

எதிர்க்கட்சி தலைவரை பேச விடுங்க.. அடிக்கடி குறுக்கே வராதீங்க.. காங். எம்எல்ஏவை கண்டித்த துரைமுருகன்

Dhuraimurugan has said that Edappadi Palanisamy is the best academic genius and did not use it when he was given the opportunity to speak in the assembly. "We have passed the bill on NEET and sent it to the governor. If we do not send it to the president, we will continue to scold him," he said.