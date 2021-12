யூ-டியூப் பார்த்து பிரசவம்.. பரிதாபமாக உயிரிழந்த பச்சிளம் குழந்தை.. தாய்க்கு தீவிர சிகிச்சை!

Vellore

ராணிப்பேட்டை: நாட்டில் கொரோனா காலத்துக்கு பிறகே யூ-டியூப் மக்களிடத்தில் பெருமளவு பிரபலாகி விட்டது. பல நல்ல விஷயங்கள், செய்திகள் யூ-டியூப் வழியாக மக்களிடம் சென்றடைகிறது என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை.

ஆனால் இதே யூ-டியூப்பை பார்த்து தேவையில்லாத செயல்கள் செய்து வினையில் மாட்டிக் கொள்ளும் சம்பவம் அடிக்கடி நடந்து வருகிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சோக சம்பவத்தைதான் பார்க்க போகிறோம்.

English summary

The baby died tragically after giving birth after watching YouTube. The baby's mother is receiving intensive care. Police are investigating her husband in this regard