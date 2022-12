நீர்நிலைகளை அசுத்தப்படுத்தினால் கைது நடவடிக்கை! எனக்கு ஒரு போன் பண்ணுங்க! -அமைச்சர் துரைமுருகன்

Vellore

oi-Arsath Kan

வேலூர்: நீர்நிலைகளை அசுத்தப்படுத்தினால் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் மிகத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

நீர்நிலைகளில் குப்பைகளை கொட்டினாலோ, அசுத்தம் செய்தாலோ தனக்கு ஒரு போன் அடித்தால் போதும் என அவர் பேசியுள்ளார்.

நீர்நிலைகளை மாசுபடுத்தினால் அதை அரசு வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு இருக்காது என துரைமுருகன் எச்சரித்துள்ளார்.

Water Resources Minister Durai Murugan has stated very clearly that arrest will be made if the water bodies are polluted.