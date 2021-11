முதல் நாள் திருமணம்.. மறுநாள் காலை மணப்பெண் தற்கொலை.. துடித்துப்போன வேலூர்.. என்ன நடந்தது?

Vellore

வேலூர்: வேலூர் முத்துமண்டபம் பகுதியை சேர்ந்தவர் பழனி. இவருடைய மனைவி லட்சுமி. இவர்களுக்கு ஒரு மகள், 2 மகன்கள் உள்ளனர். மகள் புவனேஸ்வரி (வயது 21) காட்பாடியில் உள்ள தனியார் நர்சிங் கல்லூரியில் பி.எஸ்சி. 3-ம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.

இதற்கிடையே கடந்த 15-ம் தேதி புவனேஸ்வரிக்கும், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் காவேரிப்பாக்கத்தை அடுத்த சுமைதாங்கியை சேர்ந்த தனியார் நிறுவன ஊழியர் மணிகண்டன் (28) என்பவருக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது.

The bride committed suicide by hanging in Vellore The bride committed suicide by hanging as she was married against her will in Vellore. Vellore Assistant Collector Vishnupriya is investigating the matter