போச்சே.. ‛துணிவு’ பட டிக்கெட்டுகள் திருட்டு.. அஜித் ரசிகர்களுக்கு ஷாக்! மொத்தம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Vellore

oi-Nantha Kumar R

வேலூர்: துணிவு திரைப்படம் சற்று நேரத்தில் வெளியாக உள்ள நிலையில் வேலூரில் உள்ள அஜித் தலைமை நற்பணி இயக்க அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டு இருந்த மொத்த டிக்கெட்டுகளையும் பூட்டை உடைத்து மர்மநபர்கள் திருடி சென்றனர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களாக விஜய், அஜித் உள்ளனர். அதன்படி இயக்குனர் வம்சி பைடிப்பள்ளி இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் ‛வாரிசு' திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். அதேபோல் இயக்குனர் எச்.வினோத் இயக்கிய ‛துணிவு' திரைப்படத்தில் நடிகர் அஜித் நடித்துள்ளார். இந்த 2 படங்களுக்கு பொங்கலை குறிவைத்து திரையிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இது உறுதியும் செய்யப்பட்டது. அதன்படி நாளை துணிவு, வாரிசு திரைப்படங்கள் ஒன்றாக திரைக்கு வர உள்ளன. . இதற்கு முன்பு வீரம், ஜில்லா படங்கள் ஒன்றாக நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில் 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது விஜய், அஜித் படங்கள் ஒன்றாக திரைக்கு வருகின்றன. இதனால் விஜய், அஜித் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர். டிக்கெட் விற்பனை தமிழகம் முழுவதும் விறுவிறுப்பாக நடந்தது.

English summary

150 tickets kept in the office of Ajith's chief narpani Iyaakkam in Vellore has created a lot of excitement when the movie Thadhavu is about to release.