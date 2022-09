திமுகவுக்கு போவாரோ.. பாஜகவில் இருப்பாரோ.. ‘எங்களை அழிக்க முடியாது’ - கொட்டித் தீர்த்த சிவி சண்முகம்!

Villupuram

oi-Vignesh Selvaraj

விழுப்புரம் : ஓ.பன்னீர்செல்வம் நாளை திமுகவில் இருப்பாரா அல்லது பாஜகவில் இருப்பாரா என தெரியாது என ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரான அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக சார்பில் விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் அடுத்த நல்லாளம் கிராமத்தில் பேரறிஞர் அண்ணாவின் 114-வது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்தப் பொதுக்கூட்டத்தில் அதிமுக விழுப்புரம் மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சி.வி.சண்முகம் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.

அப்போது திமுக அரசையும், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தையும் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசினார் முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம்.

பாஜக வலையில் திமுக எம்.எல்.ஏ?.. உண்மை என்ன? 'இறுதி வரை திமுக தான்'.. பதறிப்போய் மறுத்த மாணிக்கம்!

English summary

Does not know whether O Panneerselvam will be in DMK or BJP tomorrow. Even if 100 Panneerselvam comes, they cannot do anything against admk : Former AIADMK minister CV Shanmugam has criticized.