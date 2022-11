எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுநரை சந்தித்தது இதற்காகத்தான்.. அமைச்சர் பொன்முடி விமர்சனம்

Villupuram

oi-Mani Singh S

விழுப்புரம்: அதிமுகவில் நடைபெறும் உள்கட்சி பிரச்சினைகளுக்காகத்தான் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்து பேசியிருப்பதாக விழுப்புரத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி விமர்சித்தார்.

தமிழக சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று முன் தினம் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என் ரவியை சந்தித்தார்.

இந்த சந்திப்பின் போது தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளது, போதை கலாசாரம் அதிகரித்துள்ளது, பல துறைகளிலும் முறைகேடுகள் அதிகரித்துள்ளன என்று புகார் மனுவையும் தமிழக ஆளுநரிடம் எடப்பாடிபழனிசாமி அளித்தார்.

In Villuppuram, Minister Ponmudi criticized that Edappadi Palaniswami had met Tamil Nadu Governor RN Ravi to ask if he could resolve the internal party issues in AIADMK.