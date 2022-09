1 சீட்டு 2 சீட்டுக்கு பாஜககிட்ட கெஞ்ச போறங்க பாருங்க..! அதிமுகவுக்கு சாபம் விட்ட கே.சி.பழனிசாமி!

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : அதிமுக உட்கட்சி பிளவு காரணமாக பாஜக தலைமை ஏற்று அதிமுகவுக்கு ஒரு சில சீட்டுகள் வழங்கும் நிலை ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது எனவும், ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் பிளவு திமுகவுக்கு சாதகமாக அமையும் வாய்ப்புள்ளதாக முன்னாள் எம்.பி. கே.சி.பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.

விழுப்புரத்தில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் முன்னாள் எம்பியும், அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டவருமான கே.சி.பழனிச்சாமி தலைமையில் அவரது ஆதரவாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்

ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கே.சி.பழனிசாமி," அதிமுகவில் தற்போது நடைபெற்று வரும் ஒற்றை தலைமை பிளவினால் அதிமுக தொண்டர்கள் மிகவும் அல்லல்பட்டு வருகின்றனர் என்றார்.

பின்னடைவா? அன்னைக்கு அதிகாலை 4 மணிக்கு வந்ததை மறந்துட்டீங்களா? கடைசில நாங்கதான் - ஓபிஎஸ் டீம் பரபர!

English summary

Former mp KC Palaniswami has said that there is a danger that due to the internal division of the AIADMK, the BJP will take over the leadership and give a few tickets to the AIADMK, and that the OPS-EPS split may be favorable to the DMK.