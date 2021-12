நல்லதுக்குத்தான் சொல்றோம்... தயவு செய்து ஊசி போடுங்க... பொதுமக்கள் காலில் விழுந்த ஊராட்சித் தலைவர்

Villupuram

oi-Udhayabaskar

விழுப்புரம் : விழுப்புரம் மாவட்டம் கோலியனூர் அருகே பொதுமக்கள் காலில் விழுந்து தடுப்பூசி போடுமாறு ஊராட்சித் தலைவர் கேட்ட சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தனது கோரிக்கையை ஏற்று தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட மக்களுக்கு பாத்திரங்களை வழங்கி நன்றியை தெரிவித்தார் ஊராட்சி மன்றத் தலைவர்.

மாவட்டத்தில் 100 சதவீதம் மக்கள் தடுப்பூசி போட்டிருப்பதை உறுதி செய்யவேண்டும் என விழுப்புரம் ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியதை அடுத்து ஊராட்சி மன்றத் தலைவரின் இந்த செயல் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

The panchayat leader, who asked the public to fall on their feet near Koliyanur in Villupuram district and get vaccinated, handed over the containers to the vaccinated people and thanked them.