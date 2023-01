"ஜனவரி 20" ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை போராட்டம்.. விசிகவை தொடர்ந்து சிபிஎம் அறிவிப்பு!

Villupuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

விழுப்புரம்: தமிழ்நாடு சட்டசபையில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையாற்றிய போது, சில வார்த்தைகளை விடுத்தும், சேர்த்தும் வாசித்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனை கண்டித்து ஜனவரி 20ம் தேதி ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை போராட்டம் நடைபெறும் என்று சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் அறிவித்துள்ளார். ஏற்கனவே விசிக சார்பாக ஜனவரி 13ம் தேதி ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை செய்யப்படும் என்று அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

நடப்பாண்டில் தமிழ்நாட்டின் சட்டசபை கூட்டம் இன்று தொடங்கியது. பொதுவாக சட்டசபை கூட்டத்தொடரின் முதல் நாள் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கும். இன்று 2023ம் ஆண்டின் முதல் சட்டசபை கூட்டத் தொடர் என்பதால் தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையாற்றினார்.

இந்த கூட்டத்தில் ஆளுநர் உரையாற்றிய போது, சமூக நீதி, திராவிட மாடல், தமிழ்நாடு, அம்பேத்கர், அண்ணா, பெரியார், கருணாநிதி உள்ளிட்ட வார்த்தைகளை உச்சரிக்க மறுத்து கடந்து சென்றார். அதேபோல் சில வாசகங்களை அவராகவே சேர்த்து உரையாற்றினார்.

English summary

CPIM State Secretary Balakrishnan has announced that a blockade of the Governor's House will be held on January 20 to protest against this.