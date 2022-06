என்னடி மீனாட்சி.. சொன்னது என்னாச்சு? திமுக சாயம் வெளுத்துருச்சு - அட்டாக் மோடில் டிடிவி தினகரன்!

Virudhunagar

oi-Vignesh Selvaraj

விருதுநகர் : தி.மு.கவின் சாயம் ஒரு வருடத்தில் வெளுத்து விட்டது. அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதி "என்னடி மீனாட்சி, சொன்னது என்னாச்சு" என்ற பாடலுக்கு ஏற்ப உள்ளது என டி.டி.வி.தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் அ.ம.மு.க செயல்வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் அ.ம.மு.க பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் உரையாற்றினார்.

அப்போது பேசிய டி.டி.வி.தினகரன், அதிமுக உடன் நாங்கள் இணைய வாய்ப்பே இல்லை, அதிமுவை மீட்டெடுப்பதே லட்சியம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

AMMK general secretary TTV Dhinakaran said that the paint of DMK has been bleached in one year. "Our ambition is to bring the AIADMK back," Dhinakaran said.