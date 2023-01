திமுக ’வாரிசு’ கட்சி..பாஜக ’துணிவு’ கட்சி! பாஜக சீனிவாசன் பேச்சு! எம்பி தேர்தலுடன் எம்எல்ஏ தேர்தல்?

Virudhunagar

விருதுநகர் : திமுக போன்று வாரிசுகளை நம்பி இல்லாமல் பாஜக துணிவை மட்டுமே நம்பி இருக்கும் கட்சி என்று விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூரில் பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளர் இராம சீனிவாசன் ட்ரெண்டிங்காக பேசியுள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூரில் விருதுநகர் மேற்கு மாவட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் நம்ம ஊர் பொங்கல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் மகளிரை சிறப்பிக்கும் வகையில் கோலப் போட்டிகள் வைத்து பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

