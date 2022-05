இந்து மதத்தை அவமதிக்கிறார்கள்! திமுகவுக்கு இதுதான் வேலையே..! கொந்தளித்த பாஜக வேலூர் இப்ராஹிம்!

Virudhunagar

விருதுநகர் : தமிழகத்தில் திமுகவின் ஓராண்டு ஆட்சியில் மக்கள் மிகப்பெரிய சிரமங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும், திமுகவின் ஓராண்டு ஆட்சி என்பது மிக மோசமான தமிழகத்தை பாழ்படுத்தக்கூடிய ஆட்சியாக இருக்கிறது என்பதற்கு மாற்றுகருத்து இல்லை என பாஜக சிறுபான்மையினர் அணியின் தேசிய செயலாளர் வேலூர் இப்ராஹிம் கூறியுள்ளனர்.

விருதுநகரில் பாஜக கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் பாண்டுரங்கன் தலைமையில் அக்கட்சியின் செயல்வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.இதில் கலந்து கொண்ட பாஜக சிறுபான்மையினர் அணியின் தேசிய செயலாளர் வேலூர் இப்ராஹிம் கலந்து கொண்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்," தமிழகத்தில் திமுகவின் ஓராண்டு ஆட்சியில் மக்கள் மிகப்பெரிய சிரமங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் " என்றார்.

Vellore Ibrahim, National Secretary, BJP Minorities, has said that the people in Tamil Nadu are experiencing huge difficulties during the DMK's one year rule.