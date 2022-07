பாஜக வளர்வது ஹேப்பி.. சட்டென பாசம் காட்டிய மாஃபா பாண்டியராஜன்.. தடதடக்கும் அதிமுக.. அப்போ அதானா?

Virudhunagar

oi-Vignesh Selvaraj

விருதுநகர் : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன், பாஜக தமிழகத்தில் வளர்வது மகிழ்ச்சி எனக் கூறியுள்ளது அதிமுகவினர் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் இருந்து வரும் மாஃபா பாண்டியராஜன், பாஜகவை உயர்த்திப் பிடிப்பது போல் பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஓபிஎஸ் ஆதரவாளராக இருந்து வந்த மாஃபா பாண்டியராஜன் சமீபத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியைச் சந்தித்து, அவரது தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டார்.

அதிமுக பிளவால் பாஜக பயனடையுதா? நோ சான்ஸ் -எடப்பாடியின் காலில் விழுந்த பின் மாஃபா பாண்டியராஜன் பேட்டி

English summary

While Edappadi Palaniswami has given important posts to many of his supporters, Mafoi Pandiyarajan has not got important role. Dissatisfied with this, Mafoi Pandiyarajan is said to baiting to join BJP.