அரசு வேலை என 83 லட்சம் அபேஸ்! வசமாய் சிக்கிய எடப்பாடி ஆதரவு மா.செ.! புகார் கொடுத்தது யார் தெரியுமா?

விருதுநகர் : கொடைக்கானல் அன்னை தெரசா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக 83 லட்சம் மோசடி செய்ததாக அன்னை தெரசா பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் மற்றும் விருதுநகர் அதிமுக கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் மீது மாவட்ட குற்றபிரிவு போலீசார் வழக்குபதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

விருதுநகர் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டை அருகே உள்ள ராமுத்தேவன் பட்டியைச் சேர்ந்தவர் நல்லதம்பி.

இவர் வெம்பக்கோட்டை பகுதி அதிமுக ஒன்றியச் செயலராக இருக்கிறார்.

நல்ல தம்பியின் அண்ணன் ரவிச்சந்திரன் அதிமுகவின் விருதுநகர் மாவட்ட கிழக்கு மாவட்டச்செயலராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். இவரது மனைவி வள்ளி கொடைக்கானலில் உள்ள அன்னை தெரசா பல்கலைக் கழகத்தில் கடந்த 2016 முதல் 2019 வரை துணைவேந்தராகப் பணியாற்றி வந்து உள்ளார்.

