அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் திட்டத்துக்கு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஜீயர் எதிர்ப்பு

விருதுநகர்: அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகும் திட்டத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஜீயர், "கோயில்களில் ஆகமவிதிப்படி பூஜை நடைபெற வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்திருக்கிறது. கோயில் நடைமுறைகளை மாற்றக்கூடாது எனவும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகும் சட்டம் 1970-ல் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அந்த சட்டத்தை அன்றைய முதல்வர் கருணாநிதிகொண்டு வந்தார். ஆனால் அச்சட்டத்தின்படி 58 பேருக்கு தற்போது தான் பணியானை வழங்கப்பட்டு பணியில் சேர்ந்துள்ளனர். கிட்டத்தட்ட 50 வருடங்களுக்கு பிறகு நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது,

இந்துவாக பிறந்து தகுந்த பயிற்சி முடித்த யாரும் அர்ச்சகராகலாம் என உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி, கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக ஆட்சியின்போது அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்ற சட்டத்தின் கீழ் திருவண்ணாமலை, திருச்செந்தூர், பழனி, மதுரை, ஸ்ரீரங்கம், திருவல்லிக்கேணி ஆகிய ஊர்களில் உள்ள முக்கிய கோவில்களில் ஆறு பாடசாலைகள் அமைக்கப்பட்டது.

English summary

Srivilliputhur Jeeyar Condemning the plan to make all castes priests. "The Supreme Court has ruled that worship should be conducted in temples as per the Agam rules. The Supreme Court has also ruled that temple practices should not be changed." said Srivilliputhur Jeeyar.