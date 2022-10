மூதாட்டியின் கண்ணில் 23 காண்டாக்ட் லென்ஸ்கள்.. வெலவெலத்து போன டாக்டர்.. பரவும் வீடியோ

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: மூதாட்டி ஒருவரின் கண்ணில் இருந்து 23 ஜோடி காண்டாக்ட் லென்ஸ்களை மருத்துவர்கள் எடுக்கும் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியாக பார்ப்பவர்களை பதற வைத்து வருகிறது.

பார்வைக்குறைபாடு காரணமாக பலரும் கண்ணாடி அணிய வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. சிறு வயது முதல் முதியவர்கள் வரை பலரும் கண்ணாடி அணிந்து இருப்பதை நாம் சர்வ சாதாரணமாக காண முடியும்.

பார்வையில் கோளாறு ஏற்படுவதற்கு சத்துக்கள் குறைபாடு என பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது. கண்ணாடி அணிவதை விரும்பாதவர்கள் பலரும் காண்டாக்ட் லென்ஸ் அணிவதை பார்க்க முடிகிறது.

English summary

A video of doctors removing 23 pairs of contact lenses from an old woman's eye has been released on social media and is shocking the viewers.