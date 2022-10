32 ஆண்டுகளாக ஷாப்பிங் மாலில் சிறைபிடிப்பு.. விடுவிக்க மறுக்கும் உரிமையாளர்கள்.. கொரில்லாவின் சோக கதை

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: 32 ஆண்டுகளாக தாய்லாந்தில் உள்ள ஷாப்பிங் மாலில் சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள உலகின் சோகமான கொரில்லாவை விடுவிக்க பீட்டா அமைப்பினர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் போராடி வருகின்றனர்.

விலங்கினங்களில் மிகவும் புத்திசாலித்தனமானதாக கருதப்படும் விலங்கு குரங்கு தான். குரங்கில் இருந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்தே மனித இனம் உருவானதாக அறிவியல் சொல்கிறது.

குரங்குகளில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. அதிலும் சிம்பன்சி, கொரில்லா வகை குரங்குகள் மனிதர்களின் செயல்களை பார்த்து அப்படியே பிரதிபலிக்கும் தன்மை கொண்டது

நிஜ ஆர்ஆர்ஆர்! சுதந்திரத்துக்காக கொரில்லா யுக்தி! பிரிட்டிஷ்காரர்களை ஓடவிட்ட சீதாராம ராஜூவின் வரலாறு

English summary

Beta organizers and community activists are fighting to free the world's saddest gorilla, which has been held captive in a shopping mall in Thailand for 32 years.