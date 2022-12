எங்கடி வச்ச? கவுண்டமணி பட பாணியில்.. 41 லட்சம் அடித்த லாட்டரி சீட்டை தேடி அலைந்த பெண்.. கிடைத்ததா?

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: லாட்டரியில் 41 லட்சம் ரூபாய் பரிசு விழுந்த லாட்டரி சீட்டை மறதியில் எங்கோ வைத்து விட்டு பெண் ஒருவர் தேடி அலைந்த சம்பவம் அமெரிக்காவில் அரங்கேறியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் மேரிலாண்ட் மாகாணத்தில் லாட்டரி டிக்கெட்டுகள் புழக்கம் அதிகம் உள்ளது.

ஒட்டு மொத்த அமெரிக்காவிலும் லாட்டரிக்கு அனுமதி இல்லை என்றாலும், பெரும்பாலான மாகாணங்களில் லாட்டரி டிக்கெட்டுகளுக்கு அனுமதி உள்ளது.

நண்பரின் நச்சரிப்பால் வாங்கிய லாட்டரி.. ரூ1.2 கோடி பரிசு.. வாங்கிய முதல் லாட்டரியிலேயே கோடீஸ்வரர்!

English summary

An incident has taken place in the United States where a woman left a lottery ticket with a prize of 41 lakh rupees in Indian currency in the lottery.