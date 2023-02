இதுதாங்க உண்மையான காதல்.. பிரேக் அப் ஆகி 43 ஆண்டுகள் கழித்து 69 வயதில் காதலனை மணம் முடித்த பெண்மணி

பிரேக் அப் ஆகி 43 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 69 வயதில் தனது காதலரை அமெரிக்க பெண்மணி கரம் பிடித்துள்ளார்.

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: பெற்றோரின் எதிர்ப்பால் கல்லூரி பருவத்தில் காதலை கைவிட்ட பெண், 43 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் தனது காதலரை சந்தித்து இருக்கிறார். அப்போதும் அன்பு மாறாமல் இருவரும் இருந்ததால் 69 வயதிலும் இருவரும் மணம் முடித்து இருக்கின்றனர். இதுதாங்க உண்மையான காதல் என்று சொல்லி நெட்டிசன்களை மெய் சிலிர்க்க வைக்கும் வகையில் இந்த ஜோடியின் காதல் கதை அமைந்துள்ளது.

காலம் முழுக்க இப்படி மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் காதலித்துக் கொண்டு இருக்கும் போது காதலர்களின் ஏக்கமாக இருக்கும். ஆனால், இதை காலமும் சூழலும் தான் இதை உறுதி செய்யும்.

பெற்றோர்களின் எதிர்ப்பு உள்பட எத்தனையோ காரணங்களால் காதலை கைவிடும் காதலர்களும் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர்.

English summary

A girl who gave up love in college because of her parents' opposition has met her lover again after 43 years. Even then, both of them were still in love, so they are still married at the age of 69. The love story of this couple is set in such a way that the netizens are truly thrilled by saying that this is true love.